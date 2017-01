Friezen breien voor Groninger aardbevingsgebied

Friezen zullen vrijdag 13 januari breien voor mensen in het Groninger aardbevingsgebied. Op initiatief van Milieudefensie worden er in samenwerking met kunstenares Agnes Bakker uit Groningen de komende twee maanden meerdere breicafés gehouden. Een daarvan is in Neushoorn in Leeuwarden. Gezamenlijk breien de deelnemers uit solidariteit symbolisch een warme deken voor de Groningers. Daarma wordt in maart het kleinste huisje van Groningen, in Rottum, ingepakt.