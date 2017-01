Alle kinderen in Lekkum krijgen 200 euro uit erfenis

''Zeer begaan''

Jongeren die een schenking hebben gekregen, zijn geboren in een van de drie dorpen en naar school gegaan op de basisschool in Lekkum. De reden voor de vrouw om haar geld na te laten aan de grote groep jongeren, is dat ze ''zeer begaan'' was met de kinderen.

Zowel de familie als de notaris willen niet naar buiten treden over de erfenis. Ook willen ze niets bekendmaken over wie de vrouw is. Het komt ongeveer een keer per jaar voor dat zo'n grote groep dorpsgenoten zo'n hoge erfenis krijgt, zo zeggen deze notarissen. Vaak gebeurt zoiets binnen verenigingen.