Waarschuwing voor gladde wegen in Fryslân

Op de A7 bij Drachten in de richting van Leeuwarden vloog donderdagochtend een auto uit de bocht. Mogelijk verloor de bestuurder de controle vanwege de gladheid. De brandweer moest uitrukken voor het ongeluk, maar de bestuurder kon zelf uit de auto komen en is niet gewond geraakt. De rijbaan is een tijdje afgesloten geweest.