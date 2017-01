Opheffing Littenseradiel mogelijk slecht nieuws voor scholen

Het opheffen van de gemeente Littenseradiel heeft ook gevolgen voor de kleinere basisscholen. In Littenseradiel ligt de opheffingsnorm nu op 33, maar in de gemeente Leeuwarden, waar een aantal dorpen straks bij hoort, ligt die norm op 91. Er is overleg geweest tussen Littenseradiel en Leeuwarden, maar dat heeft geen eenduidig besluit opgeleverd.