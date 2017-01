''Groepje asielzoekers zo snel mogelijk weg uit azc''

Burgemeester Gerrit Krol van gemeente Het Bildt wil dat een groepje criminele en kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika zo snel mogelijk het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie verlaat. Het gaat om 25 tot 30 mensen waarvan een klein deel voor veel overlast zorgt. Zij houden zich bezig met diefstal en inbraken in auto's. Met extra politietoezicht wordt geprobeerd deze mensen in bedwang te houden, maar daardoor hebben ze hun werkgebied verlegd naar Leeuwarden.