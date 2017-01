Werkstraf voor Drachtster (27) voor bedreiging via Facebook

Een 27-jarige inwoner van Drachten is veroordeeld tot 50 uren werkstraf, omdat hij vorig jaar iemand via Facebook beledigd en bedreigd heeft. Hij gebruikte daarbij de woorden 'achterlijke kankerdebiel' en bedreigde hem de kop in te slaan. Hij dacht namelijk dat die ander kinderporno verspreid had, maar dat was niet waar. Hij liet zich gaan door toedoen van zijn schoonfamilie.