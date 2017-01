Provincies proberen Tesla naar het noorden te krijgen

In november vorig jaar zijn Friese ondernemers naar Silicon Valley gegaan en hebben daar een bezoek gebracht aan de Tesla-fabriek. Gedeputeerde Sander de Rouwe bevestigt dat Fryslân meedoet aan het initiatief van de drie noordelijke provincies, maar wil niet zeggen aan welke locatie gedacht wordt in onze provincie. Hij zou het uiteraard mooi vinden als het in Fryslân kan, maar als er gekozen wordt voor het noorden, kan hij daar ook heel goed mee leven: ''zolang het maar in het noorden is.''

De provincie Groningen heeft de Eemshaven als locatie in de aanbieding en de provincie Drenthe zou de fabriek graag zien als bijvoorbeeld Emmen, Coevorden of Hoogeveen. Maar er zijn heel veel concurrenten in ons land.

Concurrent 1 in Nederland: Noord-Brabant

Een geduchte concurrent in Nederland is de provincie Brabant. Naar verluidt heeft minister Kamp een uitgesproken voorkeur voor die regio. Tesla heeft al een fabriek in Tilburg, waar auto's voor de Europese markt worden geassembleerd. Met Philips en de nadruk op elektronica heeft ook Eindhoven veel expertise op dit gebied.

Concurrent 2 in Nederland: Nijmegen en Arnhem

Ook Nijmegen en Arnhem en provincie Gelderland flirten met Tesla, al is wethouder economie Jan Zoetelief van Nijmegen wel voorzichtig met de hoop Tesla te kunnen halen. De stad heeft weliswaar een auto-opleiding en met NXP een fabrikant die chips levert voor de auto-industrie, maar: 'Er is hier niet veel auto-industrie'. Dat probleem heeft Groningen overigens eveneens.

Concurrent 3 in Nederland: Rotterdam

D66 en CDA in Rotterdam zien Tesla ook wel zitten. Ze zien het als de aangewezen partij om Rotterdam te profileren op het gebied van schone energie en willen die lobby bij minister Kamp aanzwengelen. Rotterdam ziet als sterke punten dat de fabriek van schone windstroom kan worden voorzien en dat de haven nog ruimte heeft.

Concurrent 4 in Nederland: Born

Bijna niet te missen in de race om Tesla naar Nederland te krijgen: autofabriek VDL Nedcar in Born. De fabriek waar eerder Volvo's, Mitsubishi's en Mini's van de band rolden, werkt graag met Tesla samen.

Nog meer concurrenten

En buiten ons land zijn er nog veel meer concurrenten. In heel Europa zijn honderden gemeenten die de nieuwe fabriek maar wat graag willen hebben. Het is dus nog maar de vraag of Tesla voor het noorden van Nederland zal kiezen, maar 'niet geschoten is altijd mis'.