Gemummificeerde kat gevonden in kerk in Schettens

André Buwalda, voorzitter van het college van kerkrentmeersters, heeft de kat de naam Skelte gegeven naar de bekende officier Skelte fan Aysma. Die had gevochten in de Tachtigjarige oorlog. Hij kwam in 1637 om het leven in de strijd om Breda.

Vorig jaar werd bekend dat de helm die eeuwenlang aan de muur van het kerkje van Schettens hing, een zeldzaam exemplaar is. Na onderzoek van conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum bleek de helm van Skelte van Aysma te zijn.