Drachtster besteelt zijn ouders voor 11.000 euro

Verslaafd

Volgens zijn advocaat was de Drachtster verslaagd geraakt, nadat hij in korte tijd twee keer zijn baan kwijtraakte. Bij de rechtszaak zei de man dat hij veel spijt heeft voor zijn daden: ''het is het lafste wat je kunt bedenken''.

De officier van justitie eiste 180 uur werkstraf, drie maanden voorwaardelijke celstraf en een proeftijd van drie jaar. "Dit is echt een misselijk strafbaar feit", zo zei ze. "De ouders hadden hulp nodig, maar van hun vertrouwen is misbruik gemaakt".