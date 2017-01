Wat deed u met de Elfstedentocht van 1997?

Frisofiel uit Brabant

Wyb de Boer kwam speciaal uit Brabant om het feest van de Elfstedentocht mee te maken. "Wij waren heel enthousiaste Frisofielen, en wij wilden het meemaken, dat feest van de Elfstedentocht. Dus op naar het Friese land. Vrijdag 3 januari met bus en trein naar Heerenveen daar een kaartje gekocht voor 5 gulden waarmee je de rest van het weekend met het openbaar vervoer kon reizen door de hele provincie heen." En dat heeft hij gedaan. Van Franeker naar Dokkum en verschillende andere plaatsen.

Hulp van boven

Voor Piet Viëtor uit Hitsum was het de derde keer dat hij meedeed aan de wedstrijd. De tocht viel hem erg tegen. Hij had ervoor getraind, maar was toch ontzettend moe onderweg. Viëtor reed de tocht uit 'met hulp van boven', zo zeg hij zelf. Want daarna kreeg hij tijdens de Elfmerentocht een hartinfarct.

Vriendschap

Baukje Dijkstra uit Franeker heeft aan de Elfstedentocht van 1997 een vriendschappelijk contact overgehouden. Ze was toeschouwer en pendelde heen en weer tussen haar huis en het ijs. "Waar kan ik hier telefoneren?", vroeg een deelnemende schaatser op het ijs. Het was Kees Boerhout uit Bergen op Zoom. Baukje wist dat hij de telefooncellen al was gepasseerd. Ze schreef Boerhouts telefoonnummer op en belde zijn familie. Die zondag belde ze nogmaals om de vragen hoe Boerhouts tocht was verlopen. Boerhout is nu 86 jaar en ze hebben al die tijd contact gehouden.

Slijpen

"Waar ben ik aan begonnen", dacht Marianne van Staveren. Het waaide erg hard en zij zou de Elfstedentocht gaan rijden. Marianne was erg gemotiveerd deze keer, omdat ze de tocht van 1985 niet kon voltooien. Ze moest met een longontsteking van het ijs. Bij de 'revanche' in 1997 stond haar man bij elke stop aan de kant, klaar om haar schaatsen te slijpen. En dat heeft haar ertoe aangezet de tocht nu wel uit te rijden. Bij haar man stond er ook nog een jonge Haarlemmer aan de kant, Marianne aan te moedigen. Dat had alles te maken met een startkaart van de Elfstedentocht van 1985.