Feitjes over de Elfstedentocht van 1997

In totaal zijn er vijftien Elfstedentochten verreden. Het gaat dan om de jaren 1909, 1912, 1917, 1929, 1933, 1940, 1941, 1942, 1947, 1954, 1956, 1963, 1985, 1986 en 1997.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa werd de Elfstedentocht drie keer achterelkaar verreden. Der zijn in totaal negentien winnaars van de schaatswedstrijd. Er zijn meer winnaars dan Elfstedentochten, omdat er bij enkele edities meerdere mensen tegelijk over de streep kwamen. Om een Elfstedentocht te kunnen rijden, moet het ijs op de diverse plaatsen in de provincie tussen vijftien en twintig centimeter dik zijn.

Bij de laatste Elfstedentocht in 1997 deden er ruim 16.000 schaatsers mee: 16.430 om precies te zijn. Bijna een op de drie deelnemers, haalde de finish van de schaatstocht niet of kwam te laat. Van de duizenden deelnemers, deden er driehonderd wedstrijdrijders mee aan de Elfstedentocht van 1997. Ook een lid van de Tweede Kamer waagde zich op het ijs, Jacob Reitsma van het CDA.

Niet alleen op het ijs was het druk in 1997, ook bij de vervoerders was het een komen een gaan van mensen. De NS vervoerde 80.000 personen. De VEONN, de toenmalige vervoersvereniging van Noord-Nederland, bracht 45.000 mensen op de plaats van bestemming.

Het aantal telefoongesprekken tijdens de Elfstedentocht vertienvoudigde, naar 57.000 gesprekken.