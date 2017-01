Haan van kerktoren Scherpenzeel ligt op de grond

De stormachtige wind zorgde er woensdagavond voor dat de haan van de kerktoren van Scherpenzeel naar beneden is gevallen. Het haantje hing al los, en is in de loop van de avond geheel losgekomen. De Grindwei was daarom afgesloten voor alle verkeer, zodat niemand geraakt kon worden toen de haan naar beneden kwam. Er was een hoogwerker ingeschakeld om te kijken wat er gedaan moest worden aan de haan.