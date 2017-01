Weken cel voor man uit asielzoekerscentrum Sint Annaparochie

Een 25-jarige Marokkaanse man uit het asielzoekerscentrum van Sint Annaparochie moet drie weken de cel in, voor diefstal en heling. Een medewerker zag begin december een gloednieuwe mountainbike op zijn kamer staan en schakelde de politie in. Duidelijk werd dat de fiets in het dorp gestolen was. De bewoners zei dat hij hem voor 60 euro van een Algerijn had gekocht, terwijl hij moet rondkomen van 50 euro per week. De rechter had zo zijn twijfels bij dit verhaal, maar kon hem niet veroordelen voor diefstal, wel voor heling.