Fractievoorzitters: ''Voorstel voor humaner kinderpardon''

De delegatie van fractievoorzitters van de PvdA heeft woensdag met Lodewijk Asscher en Atje Kuiken gesproken over het kinderpardon. Ze hebben afgesproken dat ze gezamenlijk een voorstel zullen formuleren over een humaner kinderpardon. Dat voorstel zal dan op 15 januari besproken worden op het landelijke PvdA-congres. Als de leden het voorstel aannemen, is de fractie in de Tweede Kamer aan zet.