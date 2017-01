ChristenUnie in Dongeradeel twijfelt aan voordelen fusie

De ChristenUnie wil nu weten, wat voor maatregelen er genomen worden, om de culturele- en de sportvoorzieningen in stand te houden. Ook vraagt de partij wat het college doet om het ondoelmatig werken van de ambtenaren te voorkomen. Op 1 januari van dit jaar is al een ambtelijke fusie begonnen tussen Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadeel. Over twee jaar zullen drie van die vier gemeenten helemaal met elkaar verder, alleen Dantumadiel wil daar niet in participeren.