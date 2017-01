De keermuur in Harlingen is woensdag aan het einde van de ochtend gesloten. Reden is een combinatie van de hoge waterstand en de harde wind. Bij een hoogte van 1.90 meter sluit de havendienst van de gemeente Harlingen de doorgang in de zeedijk om Harlingen. Dat gaat in overleg met Wetterskip Fryslân. De waterstand is nu zo'n 2 meter boven NAP. Het is niet bekend tot hoe laat de keermuur dicht blijft.