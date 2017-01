De dertig beste wedstrijdschaatsers en vijf topschaatssters van de laatste Elfstedentocht zijn woensdag bijeengekomen in het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Het is woendag exact twintig jaar geleden dat vorige editie van de tocht werd verreden. De Elfstedentocht van 1997 was de vijftiende.

Op de reünie wordt een boek met verhalen van deelnemers over de tocht gepresenteerd. Behalve schaatsers zijn ook bestuurder op de reünie afgekomen, zoals oud-voorzitter Henk Kroes en ijsmeester Piet Venema.