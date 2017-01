UPDATE: Lange Marktstraat weer geopend voor verkeer

In Leeuwarden is de Lange Marktstraat inmiddels weer open voor voor verkeer. In een van de Averogebouwen was een isolatieplaat van piepschuim gewaaid. Het verkeer werd omgeleid over de Zuidersingel.

Er wordt gewerkt aan het gebouw en de isolatieplaten liggen tijdelijk opgeslagen op het dak. De platen zijn wel gezekerd, maar toch kon een plaat wegwaaien.