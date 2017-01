Fietsendief met gipsbeen betrapt in Leeuwarden

Een fietsendief met een niet te missen signalement is dinsdagnacht aangehouden in het centrum van Leeuwarden. De man liep met z'n been in het gips en had krukken bij zich. Hij werd ' in actie' gezien om tien voor vijf bij het NS-statiion. De getuige waarschuwde de politie. De man kwam niet ver, want even later kon hij worden aangehouden op het Zuiderplein.

De 39-jarige man had nog het een en ander uit te leggen over een aantal andere zaken. Daarom is hij meegenomenn naar het politiebureau. De fiets is terug bij de rechtmatige eigenaar.