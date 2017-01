Een stroomstoring heeft de politie op het spoor gezet van een hennepkwekerij in Bakhuizen. Naar aanleiding van de storing kwam de netwerkbeheerder erachter dat in de buurt van de Túnkershof weed werd verbouwd. De politie vond in een woning aldaar een professionele kwekerij met 750 hennepplanten. Die is ontruimd.

Bij de ontruiming is een 43-jarige man uit de gemeente De Fryske Marren aangehouden als verdachte. De man zit vast voor nader onderzoek.