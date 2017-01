Twee snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren

Een 45-jarige automobilist uit Alkmaar moest dinsdag zijn rijbewijs inleveren. Op de A7 bij Joure reed hij 175 kilometer per uur, terwijl daar een maximum geldt van 70. De Alkmaarder werd gepakt net voor de rotonde bij Joure. Vanwege het grote aantal ongelukken bij de rotonde is de maximumsnelheid daar omlaag gegaan naar 70.

Op de A32 bij Grou kwam een 42-jarige man uit Almere met ruim 200 kilometer per uur langs een video-auto van de politie. Hij reed 70 kilometer per uur te hard. Ook hij is zijn rijbewijs kwijt.