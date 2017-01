"Pensioen zware beroepen? Kijk naar werknemer als individu"

Het uitzendbureau heeft zo'n 450 mensen aan het werk die 50-plusser zijn. "Bij ons moeten mensen fysiek, maar ook mentaal zwaar werk verrichten. Waar we voor moeten oppassen is dat mensen die op leeftijd raken niet hetzelfde zware werk blijven doen als toen ze 20 of 25 waren," zo zegt algemeen directeur Hylke van der Veen.

Vitaliteitsplan

Volgens de NVAB zijn maatregelen om mensen voor te bereiden op het langer doorwerken, vaak gericht op hoger opgeleide werknemers. Mensen in de landbouw die regelmatig een zwaar beroep uitvoeren, moeten denken om hun gezondheid, zo zeggen ze bij AB Vakwerk. "Wij gaan in een vroeg stadium met de mensen in gesprek en bieden ze bijvoorbeeld een vitaliteitsplan aan. De vraag hoe lang oudere medewerkers nog door kunnen is gewoon lastig te beantwoorden, want sommige medewerkers zijn gewoon nog enorm fit", stelt Van der Veen.

Volgen de 63-jarige invalboer Joop Miedema komt het wel voor dat collega's fysieke klachten krijgen door het zware werk. "Die krijgen soms last van de schouder, Als mensen in ons beroep tot hun 70e doorwerken moeten, dan zou dat wel eens een 'heikel' punt kunnen worden voor zowel werkgever als werknemer."