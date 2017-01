Waddenvereniging start petitie voor één beheerder Wad

De Waddenvereniging begint met een petitie voor één beheerder van het Waddengebied. Volgens de Waddenvereniging is 2017 een belangrijk jaar voor de Waddenzee en moeten er knopen worden doorgehakt over het beheer van het werelderfgoed. Volgens de vereniging zou er, door te kiezen voor één beheerder, een eind komen aan alle onduidelijkheid over wie de zeggenschap heeft over het gebied.