In de rij voor de Friese ijsbanen

Het is deze week druk op de Friese ijsbanen. De Elfstedenhal in Leeuwarden en Thialf in Heerenveen beleven topdagen in deze tweede vakantieweek. Bij het vernieuwde stadion in Heerenveen moesten mensen op een gegeven moment drie kwartier in de rij staan. Ze waren benieuwd naar de kwaliteit van het ijs en hoe de hal verbouwd was. De meeste mensen spreken van een prachtig stadion. Komend weekeinde wordt er in Thialf het EK sprint en allround verreden. Er is veel belangstelling voor het evenement.