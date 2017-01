"Aantal ganzen in Fryslân neemt weinig toe"

Het aantal ganzen in Fryslân neemt niet sterk toe. Dat zegt Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. Deze week werd bekend dat boeren veel meer schade door ganzen melden bij het Faunafonds. Na een evaluatie discussieert de Friese politiek daar in het begin van de komende herfst over.

Hoe het gaat met de ganzen in onze provincie is niet voor alle soorten gelijk. Zo neemt het aantal brandganzen toe. Ook blijft deze soort langer hangen in Fryslân, voordat zij weer op pad gaan naar de broedgebieden.