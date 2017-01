Advendo al springend naar Italië

Ze jumpen letterlijk op het podium, muziekkorps Advendo uit Sneek. Bij de recente optredens begint de hele groep onder het nummer Narcotic te springen. Een bijzonder gezicht. Het is zelfs zo bijzonder dat het ook in het buitenland is opgevallen, want het korps is gevraagd om in februari mee te doen met verschillende grote carnavalparades in Italië.