Koeien in Hitzum eten eerste grasoogst van dit jaar

"Dit is heel uitzonderlijk. Het gras is nog lekker, maar het grootste probleem is om op het land te komen. We hebben een droge periode gehad, dus het land kan de machines nog dragen", zo zegt Hettinga.

Toch komt er een eind aan het verse gras. Het is bijna op, dus was dinsdag het laatste moment voor boer Hettinga om het land te maaien. "De koeien zullen er morgen wel aan moeten wennen dat ze straks alleen kuil krijgen, maar dat is niet anders. Het gras is nu een toetje voor hen. Ze vinden het heerlijk."