Record Fries Museum: 100.000e bezoeker Alma-Tadema

Een record voor het Fries Museum in Leeuwarden. Dinsdag kwam de honderdduizendste bezoeker voor de tentoonstelling Alma-Tadema over de drempel. Nog niet eerder kwamen er zoveel bezoekers in zo'n korte tijd. Twee vrouwen uit Delfzijl waren de gelukkigen. Ze kregen een bloemetje van directeur Kris Kallens. Alma-Tadema wordt door de bezoekers hoog gewaardeerd.