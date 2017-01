Jeroen Piek wil met crowdfundaksje Pyongyang bereiken

"Ik heb in September de beslissing genomen om dus toch nog een keertje voor mijn sportieve doel te gaan. En ik had al meteen in de gaten dat ik geld nodig had om het te kunnen financieren, want ik werk momenteel maar twaalf uurtjes in de sportschool." zo zegt Piek. "Dat is gewoon niet genoeg om het financiële gedeelte rond te krijgen voor een topsporter." in riul voor een donatie geeft Piek verschillende dingen weg zoals clinics of een stuk tekst op zijn trainingsshirt. De crowdfundactie wordt gedaan in samenwerking met wijzijnsport.nl.

Piek is echter nog niet zeker van een plaats in het bob-team. "In oktober dit jaar zal er een selectietest zijn, en daarbij heb ik al doel om bij de beste drie renners van Nederland te komen. En zo hoop ik me in het team te werken. Dat is dan ook de eerste stap die ik moet nemen."

Het is niet voor het eerst dat Piek probeert in het bob-team te komen. In 2013 slaagde dit niet, en hij wil die ervaring dit jaar gebruiken om het deze keer wel te halen.