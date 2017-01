Herinrichting gebied Woudagemaal Lemmer

De laan die naar het Woudagemaal bij Lemmer loopt zal in oude staat teruggebracht worden. Waterschap Fryslân wil een rij iepen langs de laan planten. Daarmee krijgt het gemaal de historische uitstraling terug. Deze aanpassing is nodig omdat de rij populieren die er nu staat oud is en gevaarlijk kan worden voor de omgeving. De wortels van de bomen hebben voor schade aan de weg gezorgd en bij harde wind is er kans op vallende takken. Deze werkzaamheden beginnen in januari en zijn in de herfst van 2017 klaar.