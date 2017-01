Openbaarheidsdag bij Tresoar

Belang van openbaarheid

Volgens Tresoar is de openbaarheid heel belangrijk. 'Het is een voorwaarde voor het functioneren van de democratie. Als overheidsinformatie openbaar is, kan elke burger onderzoek doen naar het functioneren van de overheid.' Het grootste deel van de overheidsarchieven in de collectie van Tresoar is openbaar, maar voor specifieke dossiers gelden openbare beperkingen. Meestal gebeurt dat omdat stekken privacygevoelige informatie bevat, denk bijvoorbeeld aan de dossiers van de rechtbanken en het gerechtshof.

Het Nationaal Archief in De Haag heeft in 2010 de eerste dinsdag van het nieuwe jaar uitgeroepen tot openbaarheidsdag, om aandacht te vragen voor het belang fan archieven en van openbaarheid.