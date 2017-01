Vier burgemeesters mogen naar nieuwjaarsontvangst koning

De burgemeesters van Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt zijn door koning Willem-Alexander en koningin Máxima uitgenodigd voor de nieuwjaarsontvangst op Paleis op de Dam. Dit naar aanleiding van bet bezoek van het koninklijk paar aan de vier gemeenten in Noordwest-Fryslân in juni vorig jaar. Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen maakte dit maandagavond bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Het is nog niet bekend of ze ook allemaal naar de ontvangst in Amsterdam zullen gaan.