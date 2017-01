Sluiter: "Mensen moeten minder snel kwaad worden"

Mensen moeten in 2017 minder gauw kwaad worden. Die hoop sprak burgemeester Roel Sluiter van de gemeente Harlingen maandag uit op zijn nieuwjaarstoespraak. Hij constateert dat veel mensen niet gelukkig zijn met zichzelf en daar anderen vaak de schuld van geven. Door kwaadheid krijgen we een maatschappij die minder productief en creatief is.

Sluiter zei dat de gemeente Harlingen een goed jaar achter de rug heeft. Harlingen schrijft nog steeds zwarte cijfers en is geen noodzaak om op te gaan in de grotere Westergo-gemeente.