UPDATE: Brand in Wijnjewoude en Eastermar

In een loods aan de Merkebuorren in Wijnjewoude heeft maandagavond brand gewoed. In de loods staan meerdere auto's fan auto-in- en verkoopbedrijf Weeny Woody Cars. De brandweer is was met meerdere wagens uitgereden voor de middelbrand, omdat naast de loods twee woningen stonden. In de loods waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.