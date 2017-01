Bilker verwacht dat cdK gemeenten bijeenroept over toekomst

Burgemeester Bilker van Kollumerland verwacht dat de nieuwe commissaris van de koning Brok de gemeenten in Noordoost-Fryslân gaat uitnodigen voor een gesprek over de toekomst. De provincie moet meer de regie nemen in de herindelingsdiscussie. Bilker deed opnieuw een oproep aan Dantumadiel om mee te werken aan een bestuurlijke fusie.

Kollumerland is vanaf 1 januari dit jaar ambtelijk gefuseerd met Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadiel. Op 1 januari 2019 volgt de bestuurlijke fusie, maar Dantumadiel wil niet meedoen.