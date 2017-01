Vernieler AED-kast Dronrijp meldt zich bij Dorpsbelang

De vernieler van de AED-kast in Dronrijp heeft zich gemeld bij Dopsbelang. De kast werd Oudejaarsnacht gemolesteerd. Dorpsbelang deed een oproep aan de vandaal om zich binnen 48 uren te melden en dat heeft succes gehad.

Volgens Dorpsbelang blijkt dat de kast niet met opzet vernield is. De dader gooide met vuurwerk zonder dat hij wist dat er een AED-kast in de buurt was. Hij is erg geschrokken van alle commotie en reacties. Het bestuur prijst de sportieve opstelling van de vernieler en is blij dat hij de 700 euro schade vergoedt.