Oostrum wil industrieel terrein bij steenfabriek behouden

Baken in landschap

Wij willen graag dat de schoorsteen blijft staan. Voor ons is hij een baken in het landschap. Deze subsidie stelt ons gelukkig in staat een goed begin te maken. Als dorp zouden we graag zien dat de rest van het industrieel terrein ook een opknapbeurt krijgt. Het is per slot van rekening historisch erfgoed, fraai gelegen direct aan het water van de Dokkumer Ee. Mensen kunnen er langs fietsen of met de boot er langs varen, zegt Hekstra.

De fabriek staat al veertig jaar leeg en dat vindt Hekstra jammer. Voor zover ik weet zitten de ovens er nog in. Het zou mooi zijn als mensen konden zien hoe men hier vroeger werkte.

Hekstra gaat ervan uit dat er voor het jaar 2010 meer bekend is over wat er met de rest van het historische bedrijventerrein gaat gebeuren. Als dorp zouden wij graag zien dat er meer bedrijvigheid op het terrein komt, zeg Hekstra.