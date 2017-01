"Dorpen blijven sterk, ook al gaan ze op in grote gemeenten"

De kracht van de gemeenschap zit in de dorpen, niet in de gemeente, zei burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het was de laatste van Littenseradiel, want op 1 januari 2018 wordt de gemeente in drie delen opgesplitst die naar respectievelijk Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan.