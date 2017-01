Omrop Fryslân-weerman Piet Paulusma heeft de Boei van Harlingen gewonnen. De onderscheiding is bestemd voor de Harlinger die de stad op positieve wijze in het nieuws heeft gebracht. De uitreiking vond maandag plaats door burgemeester Sluiter in zalencentrum Trebol tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen.

De gemeentelijke draagspeld van de stad ging naar Arjen Mintjes voor het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan voor de Harlinger gemeenschap.