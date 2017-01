Dorpskrant Jorwert wint gemeentelijke prijs

Dorpskrant De Hiele Toer uit Jorwert is uitgeroepen tot het beste Friestalige dorpsjournalistiek orgaan van de gemeente Littenseradiel. De jury sprak van een hoog een constant en niveau van de reeks columns die in de krant verschijnt onder de naam Dweilstik. Auteur fan die column is Douwe de Bildt. Echter, de prijs - een bedrag van 250 euro - is bestemd voor de dorpskrant.