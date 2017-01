Crone voor verbieden criminele motorclubs

Ferd Crone, voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, is voor het verbieden van twijfelachtige en criminele motorclubs. Maar hij ziet ook dat dit juridisch ingewikkeld is. Crone reageert op een suggestie van Oscar Dros, politiechef van Noord Nederland, om de motorclubs te verbieden. Volgens Crone worden de clubs goed in de gaten gehouden en wordt er van alles gedaan om te voorkomen dat ze de wet overtreden. Individuele criminele acties kunnen wel aangepakt worden. Maar hele clubs verbieden is wettelijk gezien ingewikkeld.