Pret en vrijheid belangrijker dan geld

Geld en veel verdienen zijn geen grote drijfveren voor studenten in Fryslân. YFK, een bedrijf dat zich inzet om marketing- en communicatiestudenten voor Fryslân te behouden heeft onder een groep studenten een enquête gehouden over wat ze belangrijk vinden in hun toekomstige werk. Veel leren, afwisseling in het werk, pret en vrijheid zijn veel belangrijker.