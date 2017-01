Vleesdief bedreigt winkelpersoniel met een mes

Een 46-jarige inwoner van Leeuwarden is maandagmiddag gearresteerd voor diefstal en bedreiging. De man had vlees gestolen in een supermarkt in winkelcentrum Bilgaard. Toen hij daarop werd aangesproken door het personeel, trok hij een mes en bedreigde het personeel. Vervolgens vluchtte hij weg op een fiets. De politie ging er op de fiets achteraan.

De verdachte kon uiteindelijk staande worden gehouden in de Trompstraat. Tegen hem is aangifte gedaan. Hij bleek een winkelverbod te hebben voor meerdere supermarkten in de stad.