De Haan maakt doorstart met antiquariaat

Het nieuwe jaar betekent voor veel mensen een nieuw begin, zo ook voor Atsee de Haan uit Dokkum. Vorig jaar kwam de boekhandelaar in het nieuws omdat hij een half miljoen boeken uit zijn antiquariaat weg moest doen. Het runnen van de winkel was niet meer vol te houden. Een emotioneel verslag in Hea! zorgde voor veel reacties, en veel mensen hadden het met hem te doen. Toch laat De Haan het er niet bij zitten in 2017. Hij zal in het nieuwe jaar beginnen met een boekhandel op internet. De doorstart is op kleine schaal.