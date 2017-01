Ferd Crone: "Omstanders moeten geweldplegers aanspreken"

Minister Ard van der Steur van justitie stuurde een tweet de wereld in met complimenten voor het goede werk dat hulpverleners verrichten. Dat werkte echter als een rode lap op een stier. Te gemakkelijk en te goedkoop, aldus de politie. Er moeten maatregelen komen.

"De dubbele straffen zijn terecht, maar daarmee los je het probleem alleen niet op", aldus Crone. "Geweldplegers tegen hulpverleners doen dat bijna altijd in gezelschap van vrienden. Het is daarom ook belangrijk dat omstanders geweldplegers een halt toeroepen. Het heeft in mijn optiek geen zin om nog meer politie de straat op te sturen."