"Laat je pillen controleren!"

Verslavingszorg Noord-Nederland maakt zich zorgen over het gebruik van drugs in het uitgaansleven. Volgens verslavingszorg wordt met name XTC steeds meer gebruikt. "Het wordt toch iets normaler om XTC te gebruiken." Zo zegt Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland. Ze zien de stijging met name in kroegen. "We zien een flinke stijging van de kosten van alcohol, en niet in drugs. Sommigen worden zelfs goedkoper." Dat zou volgens Otten de populariteit van de drugs in kroegen kunnen verklaren.