Ambtenaren van fuserende DDFK-gemeenten verhuizen

"Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt"

Ambtenaren Frans Hettema en Jan Westerhof zaten beiden op het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwoude. Ze zaten 27 jaar tegenover elkaar, maar nu gaan ze beide in Dokkkum op een andere afdeling werken en dat is wel even wennen. Hettema: "Dat is het zeker. Als je 27 jaar tegenover elkaar hebt gezeten, dan wordt het wel anders ja. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. We waren volgens mij nog niet uitgepraat in al die 27 jaar."

Westerhof vindt het ook jammer dat Hettema en hij nu op verschillende plekken zitten. Gelukkig hebben ze de koffieautomaat al ontdekt, waar ze elkaar wel weer zullen zien. "Ik was altijd allrounder, maar nu word ik meer specialist. Dat vind ik enerzijds toch ook wel jammer."

Voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er ook het een en ander wat openingstijden en service betreft. Woordvoerder Sietske Postma van de gemeente Dantumadiel raadt mensen aan om op de website van de eigen gemeente te kijken voor welke aangelegenheden ze waar moeten zijn.