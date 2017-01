Schulting laat EK sprint liggen voor NK shorttrack

Suzanne Schulting kiest niet voor het EK sprint, maar voor het NK shorttrack. Schulting plaatste zich voor het Europees kampioenschap op de langebaan, maar in hetzelfde weekend is ook het Nederlands kampioenschap shorttrack. "Ik wil mijn voorbereiding op het EK shorttrack in Turijn niet in gevaar brengen", sa seit Schulting. "Daarnaast kan ik bij het EK sprint op dit moment nog geen rol van betekenis spelen, terwijl ik in Amsterdam voor de Nederlandse shorttracktitel kan gaan. Een titel die ik bij de senioren nog niet heb gewonnen."