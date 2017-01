De auto van een 24-jarige bewoner van de gemeente Menameradiel is voor de vierde keer in beslag genomen. De hardleerse bestuurder werd maandagochtend in Leeuwarden voor de zesde keer in anderhalf jaar betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Naast dat zijn auto in beslaggenomen is, kreeg de man meerdere bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden zonder geldige APK.