Mennistengemeente Koudum houdt er na 500 jaar mee op

Na meer dan 500 jaar komt er zaterdag een einde aan de Mennistengemeente in Koudum. Vanwege het weggaan van voorganger Jelly Hania is er gekeken of de gemeente noch toekomstkansen heeft. Omdat er de laatste jaren alleen maar minder leden kwamen zijn ze tot de conclusie gekomen dat zelfstandig doorgaan niet meer mogelijk is. Als afsluiting zal er zaterdagmiddag om vijf uur nog één keer een dienst zijn in de eigen kerk. In de uren ervoor kan het gebouw nog één keer bekeken worden. Wat er hierna met de kerk gebeurt is nog niet bekend.